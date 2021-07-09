Индонезия разрешила въезд привитым российскими вакцинами туристам

Индонезия признала российские вакцины от коронавируса и разрешила привитым ими путешественникам въезд в страну. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на российское представительство министерства туризма Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказали в ведомстве, 9 июля был получен обновленный документ из Джакарты, согласно которому "любая вакцина, поставленная в полном объеме, подойдет для въезда в Индонезию".

Также уточняется, что до этого в индонезийском агентстве по лекарствам положительно оценили российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". при этом там напомнили, что туристические визы в страну в данный момент не выдаются.