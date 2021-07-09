Топ-3 страны, из которых приехало больше всего туристов в Азербайджан - СПИСОК
С 10 июня по третье июля в Азербайджан прибыло 57 636 туристов.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend ответили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
Первая десятка стран, из которых прибыли туристы, выглядит следующим образом:
1. Россия - 22907 человек;
2. Турция - 15906 человек;
3. Иран - 6353 человека;
4. Грузия - 3920 человек;
5. Украина - 1637 человек;
6. Дания - 1216 человек;
7. Великобритания - 698 человек;
8. Беларусь - 473 человека;
9. Швейцария - 434 человека;
10. Германия - 401 человек.
Отметим, что в Баку прошло четыре матча Евро-2020, и в связи с этим количество прибывших в страну туристов увеличилось. В частности, этот рост был связан с прибытием туристов из Турции, Швейцарии, Дании и Великобритании.
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