Топ-3 страны, из которых приехало больше всего туристов в Азербайджан

С 10 июня по третье июля в Азербайджан прибыло 57 636 туристов.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend ответили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Первая десятка стран, из которых прибыли туристы, выглядит следующим образом:

1. Россия - 22907 человек;

2. Турция - 15906 человек;

3. Иран - 6353 человека;

4. Грузия - 3920 человек;

5. Украина - 1637 человек;

6. Дания - 1216 человек;

7. Великобритания - 698 человек;

8. Беларусь - 473 человека;

9. Швейцария - 434 человека;

10. Германия - 401 человек.

Отметим, что в Баку прошло четыре матча Евро-2020, и в связи с этим количество прибывших в страну туристов увеличилось. В частности, этот рост был связан с прибытием туристов из Турции, Швейцарии, Дании и Великобритании.