Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов

Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в правительстве "активно работают" над предложениями, позволяющими тем, кто привился не в Великобритании, въехать в страну из государств "желтого" списка без соблюдения режима самоизоляции.

Шаппс добавил, что жителям Евросоюза, получившим обе дозы вакцины, могут разрешить въезд в Соединенное Королевство без обязательного карантина быстрее, чем туристам из США. Ведь в ЕС разрабатывают единую систему цифровых сертификатов о прививке от COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 19 июля британцам, которые отправляются за границу, больше не требуется соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.

В Великобритании в связи с ограничениями на туристические поездки поделили страны на группы по принципу светофора. В "зеленый" список государств, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, России и большинства других стран "желтого" региона приходится по-прежнему отправляться на самоизоляцию. Прилетающим из государств "красного" перечня нужно отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.