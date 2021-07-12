Из Европы прозвучал тревожный сигнал для невакцинированных туристов

Регулярное появление новых штаммов коронавируса и растущее число заболевших толкают Европу к кардинальным мерам. Первой европейской страной, которая вообще запретила въезд невакцинированным туристам на свою территорию, стала Мальта, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Эксперты отмечают, что данное ограничение - это тревожный звонок для всего туризма, поскольку принятое этим островным государством столь странное решение, на грани сегрегации, скорее всего, задаст общеевропейскую тенденцию отказывать туристам в пересечении границ без прививки от коронавируса. На этом фоне мультипроездной документ, над которым длительное время работал ЕС, вероятно, в своей полной версии окажется не нужен.

Отмечается, что со среды, 14 июля, невакцинированные туристы не смогут въехать на Мальту. "Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", - заявил вице-премьер и министр здравоохранения страны Крис Ферне. Уточняется, что власти примут только мальтийский ковид-паспорт, британский сертификат или сертификат Евросоюза. Единственным исключением будут непривитые дети в возрасте от 5 до 12 лет, которые будут допущены на Мальту при отрицательном результате анализа и в сопровождении полностью вакцинированных взрослых.

Ферне отметил, что недавний всплеск новых случаев произошел среди туристов, которые, несмотря на отрицательный результат теста перед посадкой в ​​самолет, не были вакцинированы. Большинство из них это молодые люди, посещающие школы английского языка. Сообщается, что языковые центры будут закрыты с 14 июля.

При этом, Мальта полностью вакцинировала 79% своего взрослого населения и планирует поднять этот показатель до 85% в ближайшее время, что по оценкам медиков, достаточно для формирования коллективного иммунитета. Что касается непривитых жителей небольшого средиземноморского острова, желающих посетить одну из стран, находящихся в красном списке Мальты, то Минздрав предписал им сначала делать запрос на разрешение выезда и, если таковое будет получено, по возвращении домой им необходимо пройти карантин.

Добавим, что у Мальты было несколько дней, когда в июне не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания Covid-19, но на этой неделе их число резко выросло, достигнув 96 в пятницу. Показатель положительности вырос до 1.18 на 100 тестов.

Напомним, ранее в июне парламент ЕС одобрил введение "паспорта вакцинации" - так называемого цифрового сертификата, который является доказательством наличия прививки, отрицательного ПЦР-теста и статуса переболевшего коронавирусом.