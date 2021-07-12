https://news.day.az/tourism/1360729.html Финляндия сняла ограничения на въезд для граждан Азербайджана
Финляндия сняла ограничения на въезд для граждан Азербайджана
Финляндия сняла ограничения на въезд для жителей Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на финские СМИ.
Сообщается, что с 12 июля в Финляндии снято ограничение на пересечение границы для граждан Азербайджана, Молдовы, Литвы, Словении и Швейцарии.
Отметим, что ранее в Финляндию впускали лиц с гражданством или видом на жительство в ЕС, членов семей граждан и резидентов стран Евросоюза, транзитных пассажиров, россиян, владеющих недвижимостью в Суоми, их родных, а также приезжающих на работу сборщиков ягод. Основанием для пересечения границы признано также участие во вступительных экзаменах в вузы.
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