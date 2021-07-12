"МАУ" увеличивают количество рейсов в Азербайджан

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) увеличивает количество рейсов в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, рост количества рейсов обусловлен смягчением условий пересечения границы и активизацией туристического авиатрафика.

"В июле авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Киев - Баку - Киев два раза в неделю: каждый вторник, начиная с 13 числа, и каждую субботу - начиная с 24 числа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в информации отмечается, что рейсы Киев - Баку позволят обеспечить пассажирам удобное сообщение через Киев в/из Тель-Авива, Парижа, Милана, Лондона, Амстердама, Женевы, Берлина, Мюнхена, Вильнюса, Барселоны, Ларнаки, Праги и регионов Украины.