Беларусь хочет привлечь авиаперевозчиков Азербайджана к выполнению полетов в Минск

Беларусь заинтересована в привлечении авиаперевозчиков Азербайджана к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск.

Об этом сказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, расширение географии полетов авиакомпании "Белавиа" имеет приоритетный характер. Посол отметил, что авиакомпания уже увеличила частоту полетов по ряду направлений, в частности в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартерных рейсов в Египет и Турцию.

"Для обеспечения потребностей людей необходимо активно привлекать к выполнению полетов в Национальный аэропорт Минск иностранных авиаперевозчиков. Такая работа ведется с Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией и Катаром", - сказал Семашко.

Он подчеркнул, что прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в Казахстан, а также открытие новых рейсов по ряду других направлений.