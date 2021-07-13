На Шри-Ланке отменили карантин для вакцинированных туристов

На Шри-Ланке упростили въезд для вакцинированных туристов. В их числе те, кто привился и российским препаратом "Спутник V". Об это сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вакцинированным туристам теперь не нужно быть на двухнедельном карантине. При этом на протяжении 14 дней они должны жить в гостинице, имеющей сертификат безопасности Safe & Secure. Для граждан без прививки карантин остается в силе.

По прибытии в аэропорт Шри-Ланки туристы должны предъявить отрицательный ПЦР. Также необходимо сдать тест в первый день пребывания и на седьмой. Исключение лишь для детей до двух лет. Каждый тест стоит 40 долларов - цена включена в проживание.

Вакцинированные туристы смогут посещать экскурсии и покидать территорию отеля.