Кабинет по коронавирусу обсудит возможность возвращения туристов в Израиль

Министр Константин (Йоэль) Развозов готовится представить на ближайшем заседании кабинета министров по коронавирусу план по возвращению туристов в Израиль, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Министр туризма Константин Развозов провел встречи с министром здравоохранения Ницаном Горовицем, с уходящим гендиректором минздрава профессором Хези Леви и приступившим недавно к этой должности Нахманом Ашем. В результате этих встреч, был разработан план по возвращению туристов в Израиль, который будет представлен во вторник, 13 июля, министром Развозовым на заседании кабинета по коронавирусу.

По намеченному плану, туристам, вакцинированным признанными FDA / EMA прививками, достаточно будет пройти тест PCR на коронавирус.

Что же касается туристов из стран, вакцины которых не признаны международными медицинскими организациями, для них будет разработан механизм проведения быстрых серологических тестов (получение результата в течение 15 мин.)

На данный момент планируется подготовить все необходимое, чтобы, начиная с 1 августа, открыть границы для вакцинированных туристов. Важно подчеркнуть, что окончательная дата будет зависеть от уровня заболеваемости в стране.

Медицинский туризм, по согласованию с гендиректором минздрава Нахманом Ашем, будет рассмотрен отдельно, как отрасль гуманитарная и способствующая положительному имиджу государства за рубежом. Учитывая, что речь идет о "капсульном" приеме людей, прибывающих на лечение с готовыми анализами на руках, нет никаких причин задерживать разрешение их въезда в страну.

"Как министру при короновирусном кабинете, мне очень важно принять все необходимые меры для того, чтобы уберечь наших граждан от любой опасности, при этом насколько это возможно, я стремлюсь вернуть туристическую отрасль к жизни. Пилотный проект, в рамках которого въезжают сейчас в Израиль туристические группы, еще раз доказывает - этим кризисом можно разумно управлять с тем, чтобы, учитывая все риски, вернуть в Израиль туристов, ведь эта отрасль вносит очень весомый вклад в государственную казну и в экономическое процветание нашей страны", - заявил министр Константин Развозов.