На Турцию надвигается 4 волна ковида: туризм с ужасом гадает о будущем закрытии

Четвертую волну коронавируса в Турции можно будет увидеть еще до осени. Таким прогнозом поделился в газете Hurriyet профессор Туфан Тюкек, декан медицинского факультета Стамбульского университета, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

В первую очередь он отметил, что существуют опасения по поводу возможности возникновения четвертой волны пандемии даже в таких странах, как Соединенные Штаты и Израиль, которые привили более 50% своего населения. В Турции же обстановка ещё более тревожная. "В Турции за последнюю неделю число случаев коронавируса увеличилось на 30% и превысило 8'000. Вполне вероятно, что на следующей неделе количество ежедневных случаев заболевания может вырасти до 10'000", - сказал он.

Кто виноват - туристы, внешние и внутренние, считает учёный. Профессор прямо указывает на сцены из курортных городов. "Никаких масок, никакого социального дистанцирования. Эти сцены невероятны. Число случаев заболевания может резко увеличиться через неделю после праздника Курбан-байрам. Неудивительно, если в середине августа мы увидим 20 000 случаев заражения вирусом. Четвертая волна может прийти еще до осени", - заявил он.

При этом Тюкек также отметил, что "общественность теряет чувствительность к пандемии". Часть людей просто устали от ограничений и полностью игнорируют угрозу вируса, другие разрабатывают "теории заговора" против вакцинации.

Другое медицинское светило, поддержавшее коллегу в том же издании, это профессор Ифтихар Коксал из Общества специалистов по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии. Он также заявил об обеспокоенности по поводу последствий "самодовольного поведения людей в курортных городах". "Эти толпы вернутся в города после праздников и, вероятно, принесут с собой вирус. Это вызывает беспокойство", - заявил Коксал.

Беспокоится и министр здравоохранения Фахреттин Коджа: "Очень важно держать под контролем количество заболевших во время праздника Курбан-байрам. Пандемия закончится только тогда, когда мы достигнем социального иммунитета путем вакцинации и соблюдения правил. В противном случае получается замкнутый круг", - приводит его слова газета.