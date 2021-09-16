Как не заразиться ковидом в самолёте?

"Антиковидные" меры в самолёте, которые обезопасят пассажиров, представили на страницах британской газеты Express представители одного из экипажей. Первое, к чему они призывают туристов - слушаться стюардесс и их призывов.

"Первое, что нужно сделать, это послушать своих бортпроводников. Если мы попросим вас надеть маску, наденьте ее. Если мы просим вас держать проходы свободными и не толпиться - постарайтесь сделать это. Если мы просим вас оставаться на месте и по возможности избегать движения в салоне, тоже - просто сделайте это", - заявила стюардесса Dan Air, передает Day.Az.

По её словам, хотя авиакомпании делают все возможное, чтобы самолет оставался чистым и продезинфицированным, он остается закрытым пространством, где невозможно соблюдать дистанцию. "Поверьте нам, когда мы говорим, что просим вас делать эти вещи, не потому что мы хотим вас раздражать. Мы делаем это, потому что это часть нашей роли на борту - обеспечить вашу безопасность. Не важно, согласны ли вы с ношением масок или считаете, что COVID - это обман. Мы находимся в разгаре глобальной пандемии, нам нужно работать вместе, чтобы справиться с этим", - добавляет эксперт.

Для личной безопасности туристам также не советуют прикасаться к поверхностям в самолётах. Особенно это касается "самого грязного места" - кармана сиденья, которые очищают от мусора, но почти никогда не дезинфицируют. Так что класть туда телефон или паспорт - плохая идея не только с точки зрения коронавирусной безопасности и риска их забыть. "Пассажиры обычно оставляют в карманах сидений все, что угодно, от пустых бутылок до использованных бумажных салфеток и даже, поэтому крайне важно не прикасаться к этой области", - добавляют авиаэксперты.