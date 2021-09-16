«Октоберфест» обрел охраняемый товарный знак

Знаменитый мюнхенский пивной фестиваль "Октоберфест" становится теперь маркой, обладающей защищенной законом интеллектуальной собственностью и всеми правами на это название и характеристики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее решение было принято базирующимся в испанском городе Аликанте Агентством интеллектуальной собственности Евросоюза после почти пяти лет разбирательства и экспертизы. После тщательного изучения заявки городской администрации Мюнхена ведомство одобрило ее и зарегистрировало товарный знак. Теперь защитный статус товарного знака действует до 2026 года, и он включает 22 наименования товаров, начиная от мыла и кредитных карт до аренды униформы и туристической рекламы.

Заявка была подана мэрией Мюнхена в целях предотвращения спекуляции Октоберфестом, которые появились после объявления некоторыми деловыми кругами о планах организовать копию Октоберфеста в Дубае.