В Таиланде туристы арестованы за употребление алкоголя под видом кофе и игру на бильярде

В минувшие выходные в ресторане тайского острова Самуи произошел инцидент, который в целом можно расценивать как показатель отношения тайских властей к туризму в целом и к туристам в частности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по данным The Pattaya News, местная полиция арестовала 13 иностранных отдыхающих и 7 местных жителей за употребление алкоголя под видом кофе и за игру в бильярд. По сути, то, за чем иностранцы ехали на курорты Таиланда - ночной жизнью, развлечениями и алкоголем - с некоторых пор воспринимается местными чиновниками как тяжкое преступление. Причем наказанию подлежат как туристы, которые решили отдохнуть, так и владельцы баров/ресторанов, которые это дело поощряют. Если так пойдет и дальше, тайская полиция пересажает всех иностранных курортников и напрочь отобьет охоту у остальных путешественников приезжать на отдых в Таиланд. А пока все это можно считать не иначе как глумлением над туризмом и пренебрежением той самой "синицы в руках" без единого шанса получить "журавля в небе" в краткосрочной перспективе.

Вернемся к инциденту, который вызвал резонанс. Посетили некоего тайского бара играли в бильярд и распивали спиртные напитки. Причем не в открытую, а завуалированно - из кофейных чашек. Владелица заведения оказалась не иначе как их сообщницей, поскольку знала и поощряла курортный формат отдыха туристов. По версии полиции, которая нагрянула с рейдом в бар, обе стороны злостно нарушили сразу несколько провинциальных приказов: запрет на собрания больше двух человек и распитие алкоголя. Проверяющие провели обыск помещения и задержали сразу 20 клиентов развлекательного заведения.

Затем правоохранители занялись владелицей бара. Она призналась, что подала посетителям алкогольные напитки в кофейных чашках, чтобы скрыть факт распития спиртного. Женщину обвинили в антиковидных статьях. Если туристов, скорее всего, отштрафуют, то по данным издания, хозяйке бара может грозить более суровое наказание, вплоть до лишения свободы.