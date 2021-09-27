Названа дата открытия нового египетского курорта

Новый туристический курорт Египта Марса-Алам, находящийся в 280 километрах от Хургады, может открыться для россиян до конца года. Такую дату назвал член Ассоциации инвесторов в туризм Атеф Абдель Латиф, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Эксперт отметил, что многие российские авиакомпании и туроператоры подали запросы на разрешения полетов в аэропорт Марса-Алама - ожидается, что правительство выдаст их до конца года. Польские, немецкие и чешские компании уже заключили контракты с отелями курорта в начале октября.

По мнению эксперта, в зимнем сезоне турпоток в Египет продолжит увеличиваться. Так, Абдель Латиф напомнил, что многие зарубежные авиакомпании увеличивают число рейсов в страну: например, российские перевозчики - до 25 вылетов в неделю, немецкие - более 60 вылетов.