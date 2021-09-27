В Таиланде решили упростить въезд для одной категории туристов

С 1 октября власти Таиланда решили упростить въезд в страну для одной категории иностранных туристов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, для полностью привитых путешественников обязательный карантин сократится с 14 до 7 дней. Отдыхающие, не до конца прошедшие курс вакцинации, будут вынуждены отправиться на изоляцию либо на десять дней (если они прилетели в страну на самолете), либо на 14 дней (если прибыли по воде и суше).

Кроме того, правительство откроет для туристов несколько курортных регионов, среди которых острова Самуи, Панган и Тау, Пхи-Пхи, Ко-Яо, Ко-Нгай, курорт Као-Лак, полуостров Рейли, пляжи Клонг Муанг и Туб Каек в Краби.

Помимо прочего, с 1 ноября власти планируют разрешить иностранным путешественникам посещать Бангкок.