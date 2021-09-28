Еще одна страна откроется для туристов после 1 ноября

Власти Таиланда планируют с 1 по 30 ноября разрешить иностранным туристам с прививкой от коронавируса въезжать без карантина в Бангкок и еще девять провинций страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом для туристов будут доступны только специально обозначенные "туристические зоны", а не вся территория провинций. По плану властей Таиланда, это Краби и Пхангнга, Чиангмай, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, Бурирам, Ко Паям и другие места.

С 1 по 31 декабря планируется открыть еще 20 провинций, которые считаются привлекательными для туристов. Это Аюттая, Чианграй, Кхон Каен, Лампхун и другие. С 1 января правительство начнет открывать приграничные провинции.

Кроме того, с 1 октября постепенно начнут открываться ранее закрытые объекты в тех провинциях, куда уже въезжают иностранные туристы - например, пляжи Клонг Муанг и Туб Каек в Краби.

С 29 сентября также будет снята часть ограничений в "красных" провинциях, где действует наиболее жесткий режим. Постепенно здесь будут разрешать работу все большего числа развлекательных объектов - таких, как спа-центры, кинотеатры, спортплощадки, бизнес-центры.

Кроме того, для всех въезжающих в Таиланд с 1 октября сокращается срок обязательного карантина - до семи дней для привитых туристов и до 10 дней для туристов без прививки.