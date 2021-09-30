Названы покорившие TikTok туристические достопримечательности

Самым популярным туристическим направлением, покорившим пользователей социальной сети TikTok, названа Япония. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации портала, видео с достопримечательностями этой страны набрали более 461 миллиона просмотров. Ролики содержат в основном рекомендации по этикету для западных туристов и советы, посвященные выбору времени года для поездки в страну.

На втором месте по популярности расположилась Россия. Большинство пользователей приложения загружают контент о самых красивых туристических местах страны и экстремально холодных зимах.

Мексика заняла третье место по количеству просмотров в TikTok (215,3 миллиона). Также в десятку рейтинга вошли США (146,3 миллиона), Китай (110,1 миллиона), Вьетнам (107 миллионов) и Италия (105,6 миллиона).

Ранее в сентябре социальная сеть Facebook заблокировала все упоминания о туристической достопримечательности в графстве Норфолк, Великобритания, из-за ее пошлого названия. Так, наименование популярного среди местных жителей и рыбаков водного канала Cockshoot Dyke теперь запрещено упоминать в приложении, поскольку алгоритмы сети классифицируют его как грубое и разжигающее вражду словосочетание.