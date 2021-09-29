Власти Турции продлили правила въезда в страну

Условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Tez Tour, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция сохраняет текущие условия въезда до особых распоряжений", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

В ассоциации напомнили, что сейчас справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус не нужна вакцинированным "Спутником V" не менее чем за 14 дней до отправления или переболевшим в течение последних шести месяцев. От предоставления справок о ПЦР-тестировании также освобождены дети до 12 лет.