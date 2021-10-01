Назван самый опасный вид туризма, где проще всего подцепить коронавирус

"Плавучими чашками Петри", т.е. средой для размножения коронавируса, а также прочих опасных заболеваний, назвали круизные суда исследователи, чью оценку приводит британская газета Express. Они заявляют, что главы круизных компаний "должны делать больше для защиты пассажиров, местных жителей и персонала от инфекционных заболеваний". Издание напоминает, что когда только началась пандемия COVID-19, многим пассажирам пришлось "застрять" на изолированных лайнерах, где были обнаружены заболевшие. И эту опасность они до сих пор могут представлять, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Профессор Лора Флеминг из Университета Эксетера заявила изданию: "Круизный туризм быстро расширялся до COVID-19. Наши исследования показывают, что он оказывает серьезное воздействие на окружающую среду, а также на здоровье и благополучие человека", - заявляет она. При этом исследователь добавляет, что "без новых и строго соблюдаемых национальных и международных стандартизированных правил" круизная индустрия, вероятно, продолжит создавать эти серьезные опасности для здоровья и окружающей среды.

И речь идёт не только об "экологическом загрязнении" от огромных лайнеров, на которые жаловались многие эксперты, но и о последних пандемийных проблемах. "Мы давно знаем, что круизные лайнеры наносят ущерб окружающей среде. Однако очень важно включить в эту картину влияние на здоровье человека", - заявил Хрвое Карич из Института туризма Хорватии.

Напомним, что в качестве "карантинных кораблей", например, компании Princess Cruises, которые стояли на якоре в Японии и в Австралии еще в самом начале пандемии было выяснено, что один заболевший коронавирусом на борту - риск для всего лайнера. На той же "Рубиновой принцессе" в Сиднее, заразились более 800 человек, и не менее 28 умерли.

В свою очередь, главы круизных компаний заявляют о введенных на борту жёстких антиковидных правил. Кроме того, скорей всего для посадки не борт будут вводится вакцинные ограничения. И все они оставаться в силе еще долго после того, как риск Covid снизится. Круизы понесли значительные убытки во время пандемии, хотя в последнее время число пассажиров снова начало расти.