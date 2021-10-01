https://news.day.az/tourism/1386609.html Туристы из какой страны чаще всего посещают Азербайджан? - официальный ответ
Туристы из какой страны чаще всего посещают Азербайджан? - официальный ответ
Азербайджан с момента открытия границ принял около 70 тыс. россиян. Как передает Day.Az, об этом Интерфакс сообщила региональный менеджер по России Бюро по туризму Азербайджана Фидан Ахундзаде.
"Можно сказать, что из-за пандемии коронавируса количество прибытий в Азербайджан сократилось на 80%. Россия лидирует среди других стран по числу посетителей Азербайджана. После открытия границ статистика начала улучшаться. С 10 июня по текущий месяц около 70 тыс. россиян уже посетили Азербайджан", - сказала Ахундзаде в рамках пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.
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