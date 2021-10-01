Туристы из какой страны чаще всего посещают Азербайджан?

Азербайджан с момента открытия границ принял около 70 тыс. россиян. Как передает Day.Az, об этом Интерфакс сообщила региональный менеджер по России Бюро по туризму Азербайджана Фидан Ахундзаде.

"Можно сказать, что из-за пандемии коронавируса количество прибытий в Азербайджан сократилось на 80%. Россия лидирует среди других стран по числу посетителей Азербайджана. После открытия границ статистика начала улучшаться. С 10 июня по текущий месяц около 70 тыс. россиян уже посетили Азербайджан", - сказала Ахундзаде в рамках пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.