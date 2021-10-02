Отели Хургады озвучили свои цены для самостоятельных туристов

Цены в отелях Хургады на начало зимнего сезона 2021-22 представили в египетских СМИ. Речь идёт в первую очередь о ценах для самостоятельного бронирования. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Туристам напомнили, что Хургада включает около 155 отелей и туристических курортов, варьирующихся от 3, 4 до 5 звезд; а пляжи курорта тянутся вдоль побережья на 40 км, включая в себя такие курорты-спутники как Эль-Гуна на севере и Макадии на юге.

Представленные египетскими СМИ расценки следующие:

Цена на человека в двухместном номере в трехзвездочных отелях Хургады, включающем частный пляж на море и бассейн, начинается от 600 египетских фунтов за ночь (немногим более $38);

Цена на человека в двухместном номере в 4-звездочном отеле, который включает в себя пляж в первом ряду на море, бассейны и аквапарк, начинается от 800 фунтов за ночь (свыше $50);

Цена на человека в двухместном номере в сутки для 5-звездочных отелей, включающих пляж в первом ряду на море, бассейны и аквапарк, начинается от 1000 фунтов (около $65).

Также туристам разъснили, что почти во всех отелях первый ребенок до 11 лет включительно проживает бесплатно, а второй от 7 лет оплачивает только половину. Разрешено размещаться максимум с двумя детьми в двухместном номере.