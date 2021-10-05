Стало известно, какой предмет самый грязный в номере отеля

В то время как унитаз в отельном номере, как правило, дезинфицируется в ходе каждой уборки, другие "обитатели" ванной комнаты могут оказаться настоящим рассадником микробов. И лидером по их содержанию оказался отельный фен. Именно так припугнула туристов британская The Sun, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Фены в гостиничных номерах часто покрыты большим количеством микробов, чем сиденье унитаза", - заявляет издание. В качестве обоснования оно ссылается на исследование, которое провёл микробиолог Чарльз Герба - он проверил девять гостиничных номеров в Лос-Анджелесе с рейтингом от трех до пяти звезд. "Я не знаю, что туристы умудряются делать с фенами, но некоторые из них были полны микробами", - утверждает исследователь. Эксперты также уверены, что основная проблема в том, что уборке с чистящими средствами обычно подвергают ванну, раковину и унитаз номера. А старательно чистить фен никому в голову не приходит. В итоге, как и пульт телевизора и выключатели, он становится наиболее грязным местом номера.

"В наши дни туристы берут с собой минимум вещей, отправляясь в отпуск, чтобы избежать платы за сдачу багажа в багажное отделение самолета. Это означает, что они полагаются на отели, которые предоставляют такие вещи, как фены и утюги, вместо того, чтобы брать их с собой. Но оказывается, что возможно туристу все-таки лучше взять с собой свой фен, даже если это будет стоить немного дороже", - также заявляет издание.