Греция продлила ограничения на въезд туристов

Настораживающие для туризма новости озвучили греческие власти: действующие ограничения на въезд, введённые на прошлой неделе, будут продлены еще на неделю, оставаясь в силе до пятницы, 8 октября. Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, об этом заявило Управление гражданской авиации на своём официальном сайте.

Согласно информации, следующие страны освобождены от ограничений на въезд, однако необходимо иметь в виду, что непривитым туристам из третьих стран разрешается въезжать в Грецию только по "существенным" (нетуристическим) причинам:

Северная Македония

Беларусь

Украина

Россия

Сербия

Босния и Герцеговина

Черногория

Албания

Азербайджан

Сан-Марино

Андорра

Ватикан

Монако

Турция

Косово

Кроме того, то же правило применяется к следующим территориям: Великобритания, Канада, ОАЭ, США, Израиль, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Сингапур, Саудовская Аравия, Япония, Китай, Катар, Кувейт, Ливан и Иордания.

Также пройти тест на COVID по прибытии обязуются непривитые путешественники, въезжающие в Грецию из 16 следующих стран:

Египет

Албания

Аргентина

Болгария

Бразилия

Грузия

Куба

ОАЭ

Индия

Китай

Ливия

Марокко

Северная Македония

Пакистан

Россия

Турция

Российские путешественники, независимо от их статуса вакцинации, должны пройти тестирование по прибытии. Они должны предоставить ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до прибытия в Грецию, или экспресс-тест, проведенный за 48 часов. Если результат теста окажется положительным, пассажира посадят на 10-дневный карантин.

С другой стороны, вакцинированные туристы, чей экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус, должны будут оставаться в изоляции всего 7 дней. В обоих случаях карантина путешественник должен пройти тестирование в последний день своей изоляции. Кроме того, CAA напомнило путешественникам о необходимости заполнить форму поиска пассажиров до прибытия в Грецию, а также обязательном соблюдении масочного режима.

Важный момент: к туристам, которые могут предъявить один из следующих санитарных пропусков, не применяются требования карантина или тестирования:

Сертификат о вакцинации, выданный соответствующим органом не менее 14 дней назад на русском, английском, греческом, французском, немецком, итальянском, испанском языках.

Отрицательный ПЦР-тест, выполненный в течение 72 или 48 часов для теста на антиген до прибытия в Грецию.

Справка, подтверждающая выздоровление от COVID-19, выданная не менее чем за 30 дней до поездки.

Цифровой сертификат ЕС COVID-19

Данные Всемирной организации здравоохранения показали, что в Греции было зарегистрировано 655.767 положительных случаев заболевания коронавирусом, причем только за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 2.232 случая и 33 человека в стране погибли из-за последствий COVID-19.