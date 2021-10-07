На пляжах Турции начали появляться российские туристы с металлоискателями

"Золотоискателя" на пляже, которым оказался российский турист, с удивлением "обнаружили" отдыхающие на турецком курорте Алания. Как сообщает местное издание Gercekalanya, на пляже Инджекум в районе Авсаллар в Алании, туристы и работники пляжа с удивлением пронаблюдали, как недавно безмятежно загоравший турист достал металлодетектор и отправился сканировать песок побережья.

Как рассказал турист, оказавшийся россиянином и назвавшийся Михаилом, так как сезон приближается к концу, на пляже вполне вероятно найти деньги и драгоценности, "унесённые" морем, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Отметим, что работник пляжа не стал мешать предприимчивому туристу, более того, помог ему в поисках.

Правда на этот раз охота у туриста не удалась - он нашёл только несколько поврежденных морем турецких современных монет. Однако, как заявляет издание, к концу сезона пляжи часто посещают охотники за сокровищами, и часто они представлены российскими туристами с детекторами в руках.