Для туристов выпустили календарь затмений, суперлуний и метеоритных дождей на последние 3 месяца 2021 года

Какие космические события можно будет наблюдать в небе, туристам рассказали ведущие астрономы мира. Ниже представим календарь основных событий на последние месяцы 2021 года. Отметим, что метеоритные дожди на небосклоне можно наблюдать на протяжении всего года. Каждый метеоритный поток проходит практически в одно и то же время, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

7 октября: Метеоритный дождь Драконидов

Дракониды - это небольшой метеоритный поток со скоростью около 10 метеоров в час. Космический дождь состоит из мельчайших частичек, отколовшихся кометой 21P/Джакобини-Циннера. Комета была впервые открыта в 1900 году. Наблюдать явление лучше в предутренние часы в районе с ясным и тёмным небом. Дождь туристы смогут наблюдать ежедневно с 6 по 10 октября.

13 октября: Запуск космического телескопа "Джеймса Уэбба"

Запуск новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", который войдет в историю, стартует 13 октября после нескольких задержек. Отмечается, что аппарата имеет особое зеркало, способное собирать в шесть раз больше света, чем "Хаббл", а это означает, что он будет видеть больше и дальше.

21-22 октября: Метеоритный дождь Ориониды

Ориониды - это периодический метеорный поток, который производит до 20 метеоров в час на своем пике, что считается потоком средней силы. Это еще один продукт кометы Галлея, который можно будет озарять небо со 2 октября по 7 ноября.

4-5 ноября: Метеоритный дождь Тауриды

Тауриды - это продолжительный метеоритный дождь небольшой силы, производящий всего около 5-10 метеоров в час. Он состоит из двух отдельных потоков: первый - из частиц пыли, оставленных астероидом 2004 TG10. Второй - это обломки кометы 2P Энке. Тауридный дождь туристы смогут разглядеть с 7 сентября по 10 декабря.

17-18 ноября: Метеоритный дождь Леонидов

Еще один дождь, но уникальный по своему циклу. В обычный год Леониды производят до 15 метеоров в час. Однако каждые 33 года можно увидеть сотни метеоров. В последний раз исключительный поток произошёл в 2001 году, так что мы прошли уже больше половины пути. Явление состоит из частиц пыли с кометы Темпеля-Таттла, которая была открыта в 1865 году. Виден ежегодно с 6 по 30 ноября.

19 ноября: частичное Лунное затмение

Частичное лунное затмение происходит, когда только часть Луны входит в тень Земли. При частичном затмении тень Земли кажется очень темной на стороне Луны, обращенной к Земле. То, что люди видят с Земли во время частичного лунного затмения, зависит от того, как выстроены Солнце, Земля и Луна. Явление будет видно на востоке России, в Японии, Тихом океане, в Северной Америке, Мексике, Центральной Америке и некоторых частях Южной Америки.

4 декабря: Полное Солнечное затмение

Состоится полное солнечное затмение. Фазу полного затмения можно будет видеть лишь в Антарктиде и южных частях Атлантического и Тихого океанов. Частные фазы будут видны на юге Африки и на юге Австралии.

13-14 декабря: Метеоритный дождь Геминид

Ежегодный метеоритный дождь Геминид, пик которого придется на 13 и 14 декабря, позволит рассмотреть более 120 разноцветных звезд в час. Они образованы обломками астероида, известного как Фаэтон 3200, впервые обнаруженного в 1982 году. Явление туристы-романтики могут ежегодно наблюдать с 7 по 17 декабря.