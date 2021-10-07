Как никогда не потерять свой чемодан в аэропорту

Оригинальный и в целом гениальный способ "борьбы" с риском потери багажа и мучительными попытками найти свой обычный чёрный чемодан на багажной ленте среди десятков таких же представила британская The Sun. Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, "Разработчика" сфотографировали в одном из местных аэропортов - и в группе Facebook Sick Chirpse фотография заслужила лайки более 500 раз.

"Стыд взять чужой чемодан - это одна неприятность, вторая - что вы будете бесконечно долго опознавать свою сумку, пока она катается вокруг вас на конвейере", - пишет издание. Оно напоминает, что многие решают эту проблему с помощью яркой ленты, стильной багажной бирки или футляра уникальной формы. Но автор вышеназванной идеи пошел дальше.

Во избежание "ошибочной идентификации" тот украсил чемодан собственным портретом. "Один прохожий был настолько удивлен сделанным на заказ дизайном, что сфотографировал находчивого путешественника", - поясняют в фейсбуке. "Что ж ... такой багаж ни за что не спутаешь", - добавляет и издание.