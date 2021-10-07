В Индии назвали даты возобновления приема туристов

Индия возобновит прием иностранных туристов с 15 октября 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в сентябре главный министр Гоа Прамод Савант назвал дату открытия курорта для путешественников. Так, иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион только после полной вакцинации жителей индийского штата от коронавируса, которую планируется завершить к 31 октября. В ходе выступления Савант пообещал, что когда Гоа станет на 100 процентов безопасным, регион полностью откроют для посещений.