В Израиле объявили о дате открытия границ для туристов

Очередную попытку открыться для туристов анонсировали в стране, стоящей сразу на трех морях. Речь идёт об Израиле. Согласно The Jerusalem Post, объявление о возможном допуске туристов в Израиль ожидается на следующей неделе. Открытие, ориентировочно, может состояться в ноябре. На данный момент план Министерства туризма по открытию границ страны рассматривается Министерством здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Министерство туризма работает над планом, чтобы вакцинированные туристы могли въезжать в Израиль с начала ноября. Отметим, что это не первая попытка открыться - Израиль планировал допустить привитых туристов с 1 июля, однако после всплеска заболеваемости этот план был перенесен на 1 августа, а затем отложен.

"Детали схемы все еще обсуждаются, но туристы, вероятно, должны будут соответствовать критериям, установленным в настоящее время для израильтян, чтобы считаться полностью вакцинированными - либо две прививки в течение предыдущих шести месяцев, либо ревакцинация. Также туристы должны быть вакцинированы вакциной, признанной Израилем", - заявили в местном минздраве.

Отметим, что в ограниченном количестве организованные группы страна всё же принимает - за сентябрь 2021 года в Израиль прибыло 34 500 туристов. Это на 91,5% меньше, чем 405000 посетителей в 2019 году, во время курортного сезона до начала пандемии - отметило министерство туризма.