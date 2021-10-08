В Шри-Ланке упростили правила въезда для туристов

Шри-Ланка вернулась к прежней схеме выдачи виз туристам. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Ассоциация туроператоров на официальном сайте.

"Правительство Шри-Ланки обновило визовые правила въезда граждан России. Как говорится в официальном письме посольства Шри-Ланки, поступившем в АТОР, с 7 октября возобновляется выдача электронных виз, а также виз по прибытии для российских туристов в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала", - уточнили в пресс-службе ассоциации.

Полностью привитым от коронавирусам россиянам не понадобится проходить карантин и сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии.

Меры приняли для того, чтобы облегчить гражданам России путешествие на Шри-Ланку.

Также стало известно, что Шри-Ланка признает любой тип вакцинации против коронавирусной инфекции, исключений и ограничений по вакцинам не будет. Главное, чтобы после полной вакцинации прошло не менее 14 дней.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".