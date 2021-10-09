Не меньше трех лет понадобится туризму Таиланда, чтобы достичь допандемийного уровня по числ туристов, и это даже при том, что намерения властей открыть Королевство для вакцинированных туристов в ноябре сбудутся. Такую оценку опубликовал Bloomberg, ссылаясь на данные исследования Standard Chartered Bank Plc. Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, таким образом, в ближайшие годы Таиланду предрекли жизнь без туристов.

Туризм восстанавливается крайне медленно, а так как это сектор, на который приходится около 15% валового внутреннего продукта Таиланда, то и рост второй по величине экономики Юго-Восточной Азии останется слабым в течение следующих двух лет. Такой прогноз озвучил Тим Лилахапхан, экономист тайского подразделения Standard Chartered. "Экономика Таиланда будет бороться за восстановление без улучшения ситуации в туристическом секторе. Это может сдерживать экономический рост в 2022-2023 годах", - заявляет он.

Пока Таиланд полон надежд - в стране рассчитывают отменить карантин и открыть для туристов основные курорты, включая Бангкок, с 1 ноября, и таким образом дать толчок всей экономике. Но этот план снова может быть сорван, при любом ухудшении ситуации с пандемией. При этом пока цифры возрождения туризма более чем скромные - 73 тыс., посетившие курорты Таиланда за первые восемь месяцев этого года ни в какое сравнение не идут с 40 миллионами туристов в 2019 году, которые принесли более 60 миллиардов долларов дохода. Standard Chartered при этом заявило, что необходимо как минимум 6 миллионов туристов, чтобы ликвидировать дефицит текущего счета, который за восемь месяцев по август составил 8,5 миллиардов долларов. Для достижения 1% ВВП в следующем году Таиланду потребуется 4 млн туристов, удастся ли это - вопрос.

Тем более, что на основных рынках пока прироста туристов не ожидается. Исследование в первую очередь ссылается на китайцев - в 2019 году туристы из Китая составили 28% всего турпотока, но они вернутся в большом количестве из-за ограничений на поездки.