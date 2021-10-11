Британский врач Джонатан Лири (Jonathan Leary) предупредил путешественников об опасности смены часовых поясов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

По словам медика, людям, часто совершающим перелеты, необходимо поддерживать высокий уровень магния в оргазме. "Когда вы часто летаете на самолете, это нарушает пищеварительные процессы, обезвоживает вас и вызывает чувство напряжения во всем теле", - заявил он и отметил, что при дефиците данного вещества мышцы становятся более напряженными и их сложнее расслабить.

"Помните, что ваш кишечник - это тоже мышцы, поэтому магний также будет его стимулировать. Он поможет вам успокоиться и подготовиться ко сну независимо от того, в каком часовом поясе вы приземлитесь", - пояснил эксперт.

Лири уточнил, что данный минерал можно употреблять как в виде продуктов питания (сушеные бобы, цельнозерновые и обезжиренные молочные продукты), так и в виде таблеток.