https://news.day.az/tourism/1398973.html Баку признан ведущим туристическим городом мира
Баку признан ведущим туристическим городом мира
Баку выиграл туристическую премию Uzakrota в номинации "Ведущий туристический город мира", такое сообщение опубликовано на сайте платформы, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
По итогам международного голосования, проходившего в октябре, первое место заняла столица Азербайджана, на второй и третьей строчке оказались Стамбул и Амстердам соответственно.
В общей сложности за победу в 53 номинациях боролись более тысячи туристических брендов.
Награды будут вручены на торжественной церемонии, которая пройдет в Музее мадам Тюссо в Стамбуле 3 декабря.
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