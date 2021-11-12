Хайнань к 2025 году планирует увеличить поток туристов до 110 млн человек

Власти Хайнаня к 2025 году планируют увеличить ежегодный поток туристов до 110 млн человек. Об этом говорится в плане на 14-ю пятилетку (2021-2025) по формированию на острове международной потребительской зоны, опубликованном администрацией южнокитайской провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенному документу, для того, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих из других регионов КНР, а также из-за рубежа, хайнаньская администрация будет активно содействовать развитию шопинг-туризма, сферы медицинских услуг, выставочной деятельности, культуры и спорта. Особое внимание, как отмечается, правительство намерено уделить созданию благоприятных условий для диверсификации услуг, предоставляемых турфирмами гостям острова по индивидуальному или групповому плану.

Кроме того, по официальным данным, в ближайшие несколько лет на Хайнане существенно увеличится доля люксовых гостиниц, а также комфортабельных отелей для людей со средним уровнем дохода. "Будет проводиться политика по внедрению престижных гостиничных брендов и интернационализации отельного бизнеса", - подчеркивается в правительственном плане.

В нем уточняется, что власти намерены существенно упростить процедуры, касающиеся пребывания на Хайнане иностранцев, оформления для них виз и разрешений на временное проживание. В документе также говорится о дальнейшей оптимизации сферы транспортных коммуникаций острова и создании новых международных маршрутов авиаперевозок.

Хайнань - одно из наиболее популярных направлений в Китае для отдыха. Согласно официальной статистике, в 2020 году остров посетили 64,55 млн путешественников, потративших порядка 87,28 млрд юаней ($12,65 млрд).