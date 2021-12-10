Стюардессы раскрыли самые странные просьбы богатых пассажиров самолета

Бортпроводницы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов, с которыми они встречались за все время своей работы. Об этом пишет Vice, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стюардесса Qatar Airways, которая предпочла скрыть свою фамилию, рассказала, как в первую неделю работы ей пришлось столкнуться с неприятным, по ее словам, 80-летним бизнесменом, который сидел в первом классе и пил шампанское.

"Самым странным было то, что он потребовал, чтобы я налила ему шампанское прямо в рот. Нас учили, что делать в таких ситуациях, но из-за моего детского страха перед авторитетными персонами я не знала, что делать. Я была ошеломлена", - раскрыла правду стюардесса.

Бортпроводница из Индии Штеффи Кингхэм (Steffi Kingham) вспомнила, как во время одного из полетов в Квебек (Канада) она разговорилась с пассажиркой. Всего через 15 минут после начала беседы женщина начала уговаривать стюардессу выйти замуж за ее сына и переехать к нему в Канаду.

Еще одна сотрудница авиакомпании рассказала о странной пассажирке с тремя детьми, которая летела в Дубай бизнес-классом. Женщина объявила членам экипажа, что няня семьи заболела, поэтому бортпроводники должны развлекать ее отпрысков во время полета. Также мать семейства спросила, знают ли пилот или стюардесса какие-то фокусы, но когда получила отрицательный ответ, впала в ярость и устроила истерику.