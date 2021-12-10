Lufthansa возобновил прямые рейсы в Баку

После длительного перерыва авиакомпания Lufthansa возобновила прямые регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

До лета этого года рейсы выполнялся с короткой остановкой в аэропорту Тбилиси. Начиная с ноября авиакомпания предлагает снова прямые регулярные рейсы из Баку во Франкфурт и обратно. Авиакомпания предлагает своим пассажирам до 4 рейсов в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам с вылетом из Баку в 04:45 и по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прилетом в Баку в 21:30.

Тип самолета остается неизменным - Airbus A320 c двумя классами обслуживания: бизнес и эконом класс.

"Мы, авиакомпании Lufthansa Group, постепенно расширяем географию наших полетов и рады снова предложить нашим клиентам из Азербайджана прямые регулярные рейсы из Баку во Франкфурт и далее по всему миру. Мы также с оптимизмом смотрим в будущее развитие маршрута Баку-Франкфурт и с нетерпением ждем возможности снова приветствовать наших клиентов на борту наших рейсов." - Карстен Цанг, Генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Беларуси, Туркменистане и на Южном Кавказе.

"Авиакомпания Lufthansa является нашим многолетним партнером, которая до начала пандемии COVID-19 регулярно выполняла прямые рейсы в один из крупнейших хабов Европы - Франкфурт. Мы рады, что благодаря успешным программам вакцинации как в Азербайджане, так и в Германии, и по мере смягчения карантинных ограничений мы вновь сможем предложить пассажирам это востребованное направление", - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.