https://news.day.az/tourism/1414216.html В Азербайджане определяется требование по вакцинации к туристам
В Азербайджане определяется требование по вакцинации к туристам
В Азербайджане определяется новое требование к туристам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте "О туризме".
Согласно проекту, туристы, направляющиеся в страну (место), где существует опасность инфекционного заболевания, или прибывающие сегодня из страны, должны пройти медицинское обследование, вакцинацию или другие профилактические мероприятия в случаях, предусмотренных международными медико-санитарными правилами, либо представить соответствующий документ об этом.
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