В Азербайджане определяется требование по вакцинации к туристам

В Азербайджане определяется новое требование к туристам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте "О туризме".

Согласно проекту, туристы, направляющиеся в страну (место), где существует опасность инфекционного заболевания, или прибывающие сегодня из страны, должны пройти медицинское обследование, вакцинацию или другие профилактические мероприятия в случаях, предусмотренных международными медико-санитарными правилами, либо представить соответствующий документ об этом.