Польша ужесточает правила въезда в страну

Правительство Польши в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" и общим ростом заболеваемости анонсировало усиление ограничений со следующей недели, 15 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, каждый человек, прибывающий в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должен будет пройти тест на коронавирус. Сопровождающие того, у кого будет выявлен коронавирус, также должны будут пройти тесты, независимо от наличия сертификата о вакцинации.

"Если вы не хотите проводить тест при въезде, необходимо иметь с собой тест, результаты которого получены менее чем за 24 часа до пересечения границы", - подчеркнул Недзельский.

Не уточняется, касается ли это прибывающих лишь воздушным или любым транспортом.