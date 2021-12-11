В Азербайджане появится новый штраф

В Азербайджане предложено установить новый штраф за нарушение положений закона "О туризме".

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в Кодекс об административных проступках, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, за продажу туристического пакета туроператором или турагентом без заключения договора страхования гражданской ответственности со страховщиком физические лица будут оштрафованы на 1 000 манатов, а юридические лица - на 2 000 манатов.