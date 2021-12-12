Завораживающие пейзажи Баку
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Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram снимками, на которых запечатлены красоты столицы Азербайджана - Баку.

"Самый красивый город - Баку", - говорится в публикации.

Представляем читателям эти фото.