https://news.day.az/tourism/1414655.html Завораживающие пейзажи Баку - ФОТО
Завораживающие пейзажи Баку - ФОТО
Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram снимками, на которых запечатлены красоты столицы Азербайджана - Баку.
"Самый красивый город - Баку", - говорится в публикации.
Представляем читателям эти фото.
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