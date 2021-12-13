В Египте появились новые туристические объекты

Главный инспектор департамента возвращенных древностей Министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад заявил, что за последние десять лет его ведомство смогло вернуть в страну почти 30 тыс. древних артефактов, которые были незаконным путем вывезены в различные музеи и частные коллекции по всему миру, сообщает телеканал "Al-Hayat", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С 2011 года египетскому государству удалось вернуть 29 300 артефактов. Только в этом году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5 300 памятников древнеегипетской цивилизации", - рассказал Гауад.

Он пояснил, что после возращения в Египет все артефакты проходят реставрацию и будут помещены в музеи, в которых их можно будет посмотреть в том числе туристам.

Власти Египта считают, что большинство артефактов древнеегипетского культурного наследия - 95% - попадают на аукционы и рынок артефактов при посредничестве так называемых "черных копателей".