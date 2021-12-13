Израиль закрывает авиасообщение с двумя странами

Израиль с четверга, 16 декабря, закрывает авиасообщение с Великобританией и Данией из-за распространения в этих странах штамма Омикрон. Об этом пишет Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Напомним, Израиль ранее запретил путешествия в большинство африканских стран из-за нового COVID-штамма. Иностранцам из этих стран не разрешается въезд в страну, за исключением гуманитарных случаев, утвержденных специальным правительственным комитетом. Израильтяне, в том числе полностью вакцинированные и переболевшие COVID-19, должны по меньшей мере семь дней находиться в карантине.

В Израиле выявлено 67 случаев инфицирования штаммом Омикрон, еще 80 возможных случаев ожидают лабораторного подтверждения.