Австрия сняла локдаун для вакцинированных

Австрийское представительство по туризму в воскресенье, 12 декабря, сообщило, что Действующий в Австрии локдаун перестанет распространяться на привитых и переболевших COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Невакцинированные люди по-прежнему будут подпадать под ограничение карантина и должны оставаться дома по всем, кроме нескольких конкретных причин, таких как покупка продуктов, посещение врача или физические упражнения.

Выходить из локдауна страна планирует поэтапно:

12 декабря стали возможны туристические поездки в Тироль, Форарльберг и Бургенланд;

17 декабря откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, закончится локдаун в Верхней Австрии;

20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.

В то же время, ношение масок-респираторов типа FFP2 в общественных местах и общественном транспорте останется обязательным.

"О завершении локдауна для непривитых жителей и гостей страны будет сообщено дополнительно", - отметило представительство.

С начала карантина количество новых случаев коронавируса в Австрии резко упало. В пятницу страна сообщила о 367,5 новых заражениях на каждые 100 тысяч жителей по сравнению с 1 102,4 в первый день локдауна в ноябре. В то же время число госпитализаций снизилось не столь резко, как количество новых случаев. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии по всей стране находится 567 пациентов с коронавирусом, что лишь чуть меньше 572 в первый день карантина в прошлом месяце.