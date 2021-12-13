https://news.day.az/tourism/1414943.html В отелях Азербайджана применят новый штраф - до 5 000 AZN
В отелях Азербайджана применят новый штраф - до 5 000 AZN
В Азербайджане предложено применить штрафные санкции к отелям, которые работают без получения "звезд".
Это предусматривает законопроект о внесении поправки в Кодекс об административных проступках, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, в случае работы отелей без установления категории "звездности" они будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 5 000 манатов.
Поправка будет обсуждена на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет 14 декабря.
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