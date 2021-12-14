Туристам в Таиланде разрешили отмечать Новый год с алкоголем

Власти Таиланда разрешили иностранным туристам отмечать Новый год в ресторанах с алкогольными напитками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, передает Day.Az.

"Потребление алкогольных напитков в ночь с 31 декабря на 1 января будет разрешено до 01:00 по местному времени. Это будет возможно только в заведениях на открытом воздухе" - заявила она.

При этом Андамо отметила, что посетителям новогодних мероприятий, в которых участвует более тысячи человек, необходимо быть полностью вакцинированными от коронавируса и иметь при себе отрицательный антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.