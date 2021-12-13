На Кипре ввели новые ограничения для туристов

Кабинет министров Республики Кипр принял в понедельник комплекс дополнительных мер по борьбе с пандемией ввиду выявления на острове первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом информировал министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 15 декабря 2021 года пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны будут проходить экспресс-тест на антигены [коронавируса] через 72 часа после своего прибытия", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что услуга по взятию быстрых диагностических анализов "будет предоставляться бесплатно в организованных министерством здравоохранения пунктах тестирования при предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность". От этой процедуры будут избавлены те, "кто прошел ревакцинацию третьей дозой" противовирусных препаратов.

Сейчас все лица, прилетающие на Кипр, включая тех, кто привит вакцинами от коронавируса, проходят за свой счет в аэропортах острова обязательные молекулярные ПЦР-тесты.