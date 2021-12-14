Шри-Ланка изменит правила въезда для туристов

С 1 января 2022 года Шри-Ланка изменит правила въезда для иностранных туристов - перед вылетом в страну необходимо заполнить онлайн-декларацию здоровья Health Declaration Form. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в форму нужно внести информацию о пассажире, скан паспорта, отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и сертификат о вакцинации при его наличии. После заполнения на электронную почту придет QR-код, который необходимо предъявить при регистрации на рейс. В настоящий момент декларацию можно заполнять как на борту самолета, так и в аэропорту Коломбо по прибытии.

Кроме того, власти смягчили процедуру въезда для детей. Если сейчас обязательное ПЦР-тестирование должны проходить все лица старше двух лет, то с 1 января это правило будет действовать для детей от 12 лет.