Туристам дали советы по провозу багажа в самолете

Основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт (Adam Ewart) дал советы путешественникам по провозу багажа на воздушных судах. Его слова приводит издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт порекомендовал туристам перед поездкой уточнить у авиакомпании допустимый вес и размер чемодана, который планируется взять в самолет, поскольку у каждого перевозчика установлены свои допустимые нормы.

Также специалист посоветовал брать с собой только вещи, которые можно надеть более одного раза. "В рождественский сезон может возникнуть соблазн переборщить с праздничной одеждой. Хотя это может внести разнообразие в ваши фотосессии, это, скорее всего, сильно повлияет на норму багажа, - пояснил он.

Кроме того, Юарт предостерег туристов от использования во время путешествий излишних туалетных принадлежностей. "Если вы собираетесь в поездку, которая длится больше, чем несколько дней, не берите с собой шампуни и гели для душа - покупайте после полета, - сказал он. - Если вы едете в отель, возможно, вам даже не понадобится покупать их".

В конце эксперт рассказал, что делать с вещами, которые не поместились в багаж. "Это немного дерзко, но почему бы не пронести неупакованные вещи в качестве подарков в сумке для покупок из магазина, который находится в аэропорту?" - предложил он.