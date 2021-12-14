Открытие Зангезурского коридора положительно повлияет на туризм в Азербайджане

Открытие Зангезурского коридора определит новые приоритеты в туристической сфере и новые вызовы.

Об этом сказал во вторник глава комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждений нового законопроекта "О туризме" на пленарном заседании парламента, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что до пандемии коронавируса туризм в Азербайджане был одной из динамично развивающихся сфер.

"Благодаря эффективному использованию туристического потенциала в 2019 году существенно выросло число туристов, посетивших Азербайджан. А потраченные ими в стране средства составили до трех миллиардов манатов", - подчеркнул Гулиев.