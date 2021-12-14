Фуад Нагиев о недостатках в сфере туризма Азербайджана

Отмена лицензий и разрешений в туристическом секторе Азербайджана может повысить экономическую активность.

Об этом в ходе обсуждения законопроекта "О туризме" на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что еще одним недостатком, существующим в секторе туризма, является то, что в большинстве случаев туркомпании не полностью выполняют обязательства по договору, в результате появляются проблемы в оказании услуг.

Председатель агентства подчеркнул, что не так дороги и услуги, которые оказывают экскурсоводы, добавив, что в связи с этим вопросом необходимо принять нормативно-правовые документы.