Польша усложнила правила въезда в страну

Польша ужесточила правила пересечения границы для въезжающих из стран вне Евросоюза. Новые правила вступили в силу в среду, 15 декабря, сообщается на сайте МИД Украины, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, с сегодняшнего дня при пересечении границы все без исключения, в том числе и вакцинированные, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, который сделан не раньше, чем за 24 часа до выезда. Тест должен быть на польском или английском языке.

При этом принимаются как ПЦР так и антигенные тесты. Если такого теста у въезжающего не будет, его отправят на карантин.

При этом от обязательств сдавать тест освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Республики Польша или в соседней стране и сопровождающие их опекуны;

дети, посещающие детские сады на территории Республики Польша и соседних государств в сопровождении опекунов.